Съезд переизбрал руководство УРП ”Собор”

Анатолий МАТВИЕНКО переизбран председателем Украинской республиканской партии «Собор».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на ХVІ съезде партии в Киеве.

За кандидатуру А.МАТВИЕНКО проголосовали 253 делегата съезда, против – 4.

Также заместителями председателя УРП «Собор» были переизбраны Александр БОНДАРЬ, Николай ЯКОВИНА и Максим СТРИХА.