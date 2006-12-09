Съезд переизбрал руководство УРП ”Собор”
16:59, 09 декабря 2006Политика
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Председателя и трех заместителей
Анатолий МАТВИЕНКО переизбран председателем Украинской республиканской партии «Собор».
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на ХVІ съезде партии в Киеве.
За кандидатуру А.МАТВИЕНКО проголосовали 253 делегата съезда, против – 4.
Также заместителями председателя УРП «Собор» были переизбраны Александр БОНДАРЬ, Николай ЯКОВИНА и Максим СТРИХА.
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