Курсанты академии СБУ принесли присягу на верность Украине

Курсанты 1-го курса Национальной академии Службы безопасности Украины торжественно принесли Воинскую присягу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, на Площади Конституции возле Мариинского дворца на верность государству присягнули будущие офицеры отечественной спецслужбы. Нынешний набор курсантов – уже восемнадцатый по счету. Ребятам и девушкам, которые решили связать свою судьбу со служением национальным интересам Украины, пришлось преодолеть конкурс сертификатов, пройти спортивные и психологические испытания и месяц воинской выучки на курсе молодого бойца. 83 курсанта выстроились перед родителями и торжественно зачитали текст Воинской присяги: быть верными украинскому народу, непреклонно стоять на страже свободы и независимости украинского государства, добросовестно и честно выполнять воинский долг и неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины.

В церемонии приняли участие руководство СБУ, Национальной академии СБУ, родители курсантов и почетные гости, среди которых секретарь СНБОУ Раиса БОГАТЫРЕВА, бывший диссиденты и политзаключенные Степан ХМАРА, Герой Украины Левко ЛУКЬЯНЕНКО.

Обращаясь к будущим офицерам, председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что сегодня Служба безопасности Украины нуждается в самоотверженных, высокообразованных, мыслящих специалистах - кадрах новой генерации, которые бы гармонично совмещали в себе владение глубокими теоретическими знаниями с умением их практически применять. По его словам, именно таких специалистов готовит Национальная академия Службы безопасности Украины, а, следовательно, учиться в таком учебном заведении большая честь. В.НАЛИВАЙЧЕНКО пожелал будущим офицерам получить не только знания и профессиональные навыки, но и «убеждение в том, что славные традиции украинского освободительного движения и патриотов, которые отстаивали в борьбе и защищали независимость, - это наши с Вами родные украинские традиции».

Национальная академия Службы безопасности – это многопрофильное специальное высшее заведение, где на базе полного общего среднего образования готовят оперативных сотрудников-юристов со знанием иностранного языка и переводчиков-референтов. Кроме овладения специальными знаниями, курсанты изучают право, иностранные языки, основы национальной безопасности. Недавно в Академии создана новая кафедра информационной безопасности государства.