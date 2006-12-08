Ющенко объяснил свое решение насчет Балоги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, почетный председатель политической партии “Народный Союз Наша Украина” отмечает, что кадровые изменения в НСНУ не являются результатом преследования и негативной оценки деятельности кого-то из партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что хочет максимально открыто говорить о вчерашнем заседании Совета партии. «Логика вчерашних решений была продиктована одним – нужно найти механизм отказа от негатива, который был в последние месяцы, последний год в деятельности политических сил», - сказал он.

По мнению Президента, это возможно сделать за счет формирования новых идей, которые можно изложить в программе партии, а также прихода в НСНУ новых людей, которые могут реализовать эти идеи.

Вчерашнее заседание Совета партии как раз и было посвящено формированию механизма, который бы «открыл двери для новых интересных политиков в партию «Наша Украина», - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что кадровые изменения в партии - это не преследование и не негативная оценка деятельности кого-то из НСНУ.

«Это не политика персонально против кого-то, мы говорим о коллективном проекте, который нуждается в новой энергии. А новую энергию могут дать новые игроки, и вчерашнее изменение было проведено исключительно в одном контексте – ключевые решения о кадровых назначениях в партии должен принимать съезд», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО

Он отметил, что Виктор БАЛОГА к середине марта должен организовать проведение региональных конференций партий, по итогам этих конференций определить основные предложения относительно назначения руководителя партии на общем съезде, а также относительно формирования руководящих органов партии.

«Мы предложили для людей самый простой и понятный путь – давайте руководителя партии будем избирать не тайно, не в кулуарах, пусть эти выборы будут публичными, на съезде. И Виктор Иванович БАЛОГА будет работать на этом посту до съезда», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 декабря, с участием В.ЮЩЕНКО состоялось заседание Совета НСНУ. На заседании председатель Секретариата Президента В.БАЛОГА был избран председателем Совета, председателем исполкома партии – Роман БЕССМЕРТНЫЙ. Также Совет НСНУ избрал Президиум в составе 14 человек.