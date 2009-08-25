Коммунисты говорят, что Тимошенко демонстрирует «единство с нацистами»

Крымские коммунисты требуют отставки Юлии ТИМОШЕНКО с поста премьер-министра Украины в связи с ее заявлениями в ходе собрания Всемирного конгресса украинцев во Львове.

Как говорится в распространенном сегодня заявлении, текст которого передан агентству УНИАН, крымские коммунисты, в частности, возмущены заявлением Ю.ТИМОШЕНКО о том, что в Украине может быть лишь один государственный язык – украинский, а ее команда даже не даст «поставить вопрос» о любом другом государственном языке.

В КПУ Крыма считают, что таким заявлением лидер БЮТ «продемонстрировала свое идейное единство с нацистами» и «показала свое истинное отношение к требованиям граждан Украины, выступающих за придание государственного статуса русскому языку».

Члены Бюро Крымского рескома КПУ считают, что глава правительства «фактически выступила» за разрыв экономических связей с Россией, пообещав, что в течение трех-пяти лет Украина ликвидирует энергетическую зависимость от РФ, то есть, откажется от закупки российского газа и ядерного топлива. «Очевидно, что подобные действия Украинского государства полностью соответствовали бы интересам американской администрации, стремящейся установить монопольный контроль над энергетическими потоками», – уверены коммунисты.

По мнению крымский коммунистов, заявления Ю.ТИМОШЕНКО во Львове «разительно отличаются от содержаний ее выступлений в юго-восточных областях Украины».

Коммунисты Крыма призвали граждан Украины «решительно отказать» Ю.ТИМОШЕНКО в поддержке на президентских выборах.