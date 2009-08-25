Тимошенко мечтает взять ТигрЮлю на политические переговоры (фото)

Премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО в Скадовске подарили бенгальскую тигрицу-альбиноса „ТигрЮлю”, которого она передаст Ялтинскому зоопарку, где недавно погибли несколько зверей.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, этот подарок ей сделали организаторы и участники ХI Всеукраинского благотворительного детского фестиваля «Черноморские Игры», который прошел при поддержке премьер-министра Украины.

Получив этот подарок, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что „2010 год – это Год Белого тигра, поэтому этот подарок – это талисман на следующий год, и я уже мечтаю взять его куда-то на политические переговоры, особенно, когда он немножечко подрастет. Убеждена, что Год Белого тигра будет успешным для Украины и для каждого из нас”.

Фото с сайта КМУ