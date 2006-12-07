Ющенко обращается ко всем демократическим силам

Президент Украины, почетный председатель партии “Народный Союз Наша Украина” Виктор ЮЩЕНКО призывает парламентские и внепарламентские демократические силы к консолидации.

Об этом он заявил сегодня во время заседания Совета НСНУ, сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”.

По словам В.ЮЩЕНКО, основной темой заседания Совета НСНУ, кроме анализа состояния дел в партии, должна стать консолидация демократических сил в Украине, независимо от того, парламентские эти силы или внепарламентские. Он отметил, что этот вопрос должен обсуждаться партийцами на местах во время проведения партийных форумов в ближайшие 2,5-3 месяца. В.ЮЩЕНКО также предложил выработать принципы и критерии оценки деятельности партии.

Он отметил, что “горд тем, что партия “Наша Украина” - это не партия, которая сдает своих людей или чем-то торгует”. “Я дорожу каждым из вас, у нас должно быть трепетное отношение друг к другу, мы должны сформировать дух взаимопонимания”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь новоизбранный председатель Совета партии Виктор БАЛОГА отметил, что на сегодня у НСНУ “есть одна цель – единство наших рядов, мы должны быть вместе, у нас должны быть общие интересы”. Он также призвал всех собравшихся активно участвовать в проведении ряда партийных мероприятий на местах для проведения эффективного партийного съезда через три месяца.