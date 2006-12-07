Совет Нашей Украины избрал президиум Совета (список)

Совет Нашей Украины избрал президиум Совета в составе 15 человек.

Как передали УНИАН с заседания Совета, никто из “любих друзів” в президиум не вошел.

Как сообщили УНИАН, в состав Президиума вошли Роман БЕССМЕРТНЫЙ, Борис БЕСПАЛЫЙ, Виктор БАЛОГА, Виктор БОНДАРЬ, Степан БАРНА, Иван ВАСЮНИК, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Юрий ЕХАНУРОВ, Павел КАЧУР, Ксения ЛЯПИНА, Юрий ПАВЛЕНКО, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Вера УЛЬЯНЧЕНКО и Арсен АВАКОВ.