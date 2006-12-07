Совет Нашей Украины избрал президиум Совета (список)
19:12, 07 декабря 2006Политика
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Никто из "любих друзів" в него не вошел
Совет Нашей Украины избрал президиум Совета в составе 15 человек.
Как передали УНИАН с заседания Совета, никто из “любих друзів” в президиум не вошел.
Как сообщили УНИАН, в состав Президиума вошли Роман БЕССМЕРТНЫЙ, Борис БЕСПАЛЫЙ, Виктор БАЛОГА, Виктор БОНДАРЬ, Степан БАРНА, Иван ВАСЮНИК, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Юрий ЕХАНУРОВ, Павел КАЧУР, Ксения ЛЯПИНА, Юрий ПАВЛЕНКО, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Вера УЛЬЯНЧЕНКО и Арсен АВАКОВ.
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