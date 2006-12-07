Совет НСНУ избрал Бессмертного председателем исполкома

Об этом УНИАН сообщил Павел Жебривский

Совет партии “Народный Союз “Наша Украина” избрал председателем исполкома партии, заместителем председателя Совета Романа БЕССМЕРТНОГО. Об этом УНИАН сообщил член “Нашей Украины”, народный депутат Павел ЖЕБРИВСКИЙ. При этом П.ЖЕБРИВСКИЙ не уточнил, какое количество голосов во время голосования набрал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

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