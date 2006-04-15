Ющенко: ”Переговорный процесс идет своей дорогой”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что переговорный процесс относительно создания Коалиции демократических сил проходит нормально.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в селе Моренцы Звенигородского района Черкасской области, где находится с рабочей поездкой:

По словам В.ЮЩЕНКО, самый эффективный вариант его помощи в создании коалиции - это ведение диалога с каждой стороной-участницей переговорного процесса, а также сохранение этапности ведения переговоров.

Президент также отметил, что есть ряд поочередных шагов, которые нужно пройти, прежде чем создавать коалицию. Он напомнил, что сначала нужно подписать протокол о намерении создать коалицию. Этот этап, по его словам, уже пройден. Потом нужно наработать политическое соглашение, к подписанию которого определить вопросы, которые являются дискуссионными для участников коалиции. Например, вопрос приватизации земли, вступления в ВТО, ЕЭП и ЕС. Всего, по его словам, есть 15-20 вопросов, которые нужны отработать. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что только после этого можно подписывать соглашение о создании коалиции.

«Переговорный процесс идет своей дорогой, нормальной дорогой», - сказал он.

При этом глава государства отметил, что 6-й пункт подписанного в четверг Протокола относительно процедуры формирования Коалиции демократических сил касается принципов кадрового формирования правительства. Но, отметил Президент, сначала нужно отработать программные вопросы создания коалиции, а только потом решать кадровые проблемы.

«Ничего опасного в этом процессе нет», - резюмировал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля блок «Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко и Социалистическая партия Украины подписали Протокол относительно процедуры формирования Коалиции демократических сил.

Протокол процедуры формирования Коалиции демократических сил предусматривает, что проект Соглашения о Коалиции демократических сил будет подготовлен рабочей группой из представителей политических сил - участников коалиции и будет парафирован в первый день работы Верховной Рады Украины нового созыва, но не раньше принесения присяги народными депутатами Украины и формирования фракций.

Последний, 6-й, пункт протокола говорит, что соглашение о коалиции "готовится на основе принципов, заложенных в проект меморандума о коалиции демократических сил". Меморандум предусматривал, что кандидатуру премьера предлагает та политическая сила, которая набирает наибольшее количество голосов.

14 апреля председатель совета блока “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что президиум совета партии «Народный Союз Наша Украина» выступил за изъятие шестого пункта Протокола. В то же время представители политических партий, входящих в блок “Наша Украина”, должны до вторника, 18 апреля, вынести решение своих руководящих органов относительно внесенных изменений в Протокол о порядке формирования Коалиции демократических сил.