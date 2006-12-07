Драка в Киевсовете возобновилась: есть первые жертвы

В сессионном зале Киевсовета во время драки один из депутатов потерял сознание.

Как передает корреспондент УНИАН, после перерыва Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что не хочет ставить на повторное голосование проект постановления относительно тарифов от «Нашей Украины» (проект предусматривает отмену новых тарифов – УНИАН), после чего депутаты снова заблокировали трибуну.

К трибуне подошли другие депутаты, и между ними началась драка. После чего мониторы, которые передают прямую трансляцию из сессионного зала для журналистов, были выключены.