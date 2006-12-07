Богатырева видит выход из ситуации с Тарасюком

Антикризисная коалиция обжалует в суде «процедурное решение» Шевченковского районного суда г. Киева относительно предложения парламента Президенту Украины об отставке Бориса ТАРАСЮКА с должности министра иностранных дел Украины.

Об этом сказала координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Раиса БОГАТЫРЁВА на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, на заседании суда, где будет рассматриваться данный вопрос обязательно будет присутствовать представитель ВР Украины. Она также отметила, что антикризисная коалиция будет ожидать этого решения, его должен дождаться и Б.ТАРАСЮК.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, на сегодня ситуация в Украине действительно такая, что один и тот же суд по одному и тому же вопросу может выносить диаметрально противоположные решения.

При этом она выразила убеждение, что решение ВР по поводу Б.ТАРАСЮКА «является справедливым».

По ее словам, в ситуации, когда в канун голосования по этому вопросу между премьер-министром Украины и Президентом Украины не был достигнут компромисс «относительно этой фигуры, то как раз антикризисная коалиция доказала, что конституционным способом она способна принять решение».

По словам координатора парламентского большинства, на сегодня личное поведение Б.ТАРАСЮКА «было опасным для института исполнительной власти, это поведение создавало конфликт между институтами власти».

Она также считает, что министр иностранных дел Украины - «это человек, который должен декларировать позицию государства не только вне, но и внутри страны помогать договариваться ветвям власти». По ее словам, «этого экзамена министр иностранных дел Украины, к сожалению, не выдержал».

Р.БОГАТЫРЁВА убеждена, что из этой ситуации есть правовой выход. Она считает, что «скамья запасных, которые могут претендовать на эту должность, очень большая в Украине». «И опасности в том, что мы не выберем какую-то одну кандидатуру нет», сказала она, добавив, что антикризисная коалиция не будет «касаться личности, мы будем подходить учитывая профессиональный уровень подготовки следующего кандидата на должность министра иностранных дел».

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада 247 голосами освободила Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

5 декабря Шевченковский районный суд Киева принял решение прекратить действие постановления Верховной Рады об освобождении Б.ТАРАСЮКА.

В тот же день Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил Б.ТАРАСЮКУ продолжать исполнять обязанности министра иностранных дел.