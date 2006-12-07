Депутаты Киевсовета заблудились в двух проектах

Депутаты от БЮТ, «Нашей Украины” и Блока Кличко в Киевсовете разблокировали трибуну в сессионном зале, и заседание сессии продолжается.

Как передает корреспондент УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ предложил выступить председателю постоянной комиссии Киевсовета по вопросам регламента Виталию ЯРЕМЕ по поводу того, что должна делать сессия в связи с представлением двух проектов решений от двух разных фракций в связи с тарифами и, что депутаты от демократических сил требуют перейти к голосованию без выступления первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО относительно поднятия тарифов в 3,4 раза.

По объяснению В.ЯРЕМЫ, имеет слово для выступления представитель “Нашей Украины” или БЮТ, а также в первую очередь должен рассматриваться именно их проект.

Таким образом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ предоставил слово представителю БЮТ депутату Александру КЛЮСУ.

Этот проект решения предлагает отменить распоряжение Киевского городского председателя о повышении тарифов в 3,4 раза, поскольку такое повышение является необоснованным и нарушает законы и Конституцию Украины. Представители демократических сил отмечают, что тарифы должны быть установлены в соответствии с платежеспособностью киевлян. Разница, которая возникнет между тарифами на жилищно-коммунальные услуги, и себестоимость услуг должна быть погашена за счет бюджета Киева по фондам, который наполняется за счет продажи с аукциона земель в Киеве, а также средств, поступающих с аренды коммунального имущества.