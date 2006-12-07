В Киевсовете оппозиция заблокировала трибуну

В Киевсовете депутаты из межфракционного объединения «Демократический Киев» заблокировали трибуну, в связи с этим в работе сессии объявлен перерыв на 15 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, перед блокированием председательствующий на сессии Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ предложил депутатам перед голосованием по проектам решений относительно коммунальных тарифов заслушать по этому вопросу доклад первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО, а также обсудить и выслушать мнения всех, кто пожелает высказаться на эту тему.

В то же время представители межфракционного объединения – депутаты от БЮТ, «Нашей Украины», Блока Виталия Кличко - предлагали без обсуждения провести голосование по проектам решений, которыми предусматривается создать комиссию Киевсовета по изучению правильности начисления тарифов или отменить отдельные пункты распоряжения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении тарифов в 3,4 раза. Поскольку Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ настаивал на обсуждении, трибуна была заблокирована.

Народные депутаты от этих политических сил, присутствующие в Киевсовете, тоже блокируют трибуну. Они стали возле мест секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО и Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. В зале звучали сирены. В результате Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ вынужден был объявить перерыв.

В интервью журналистам он отметил, что сейчас у депутатов есть две принципиальные позиции. «Одна – забыть о тарифах и установить вакханалию в городе, что предлагает БЮТ и «Наша Украина». И вторая позиция – конструктивная, чтобы мы обсудили каждый тариф отдельно и уделили этому целый день, а затем приняли решение», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. По его убеждению, предложенный депутатом Дмитрием АНДРИЕВСКИМ проект решения по тарифам приведет к стабилизации ситуации и хаоса в городе.