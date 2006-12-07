Бродский забыл, Черновецкий ”нюхает” или ”колется”

Депутат Киевсовета Михаил Бродский заявляет, что референдум о недоверии мэру Леониду Черновецкому может состояться в мае следующего года.

"Думаю, референдум состоится в мае. Технологически невозможно сделать это раньше", - сказал Бродский в комментарии "Украинской правде".

Он отметил, что до середины мая следует сформировать инициативные группы для сбора подписей.

"Мне нужны волонтеры, люди с совестью, которые бы работали за идею, чтобы не было поддельных подписей", - сказал Бродский.

Он отметил, что из необходимых 206 тысяч подписей "на всякий случай соберем 230 тысяч".

Бродский также предположил, что Черновецкий употребляет таблетки, которые действуют на него во время проведения сессии.

"Вы слышали, я сказал Лёне: "Ты сегодня нюхал?". Он ответил: "Я никогда не нюхаю!". Он что, колется? Я совсем забыл, он употребляет таблетки", - рассказал депутат журналистам.

Украинская правда