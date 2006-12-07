В Киеве началась встреча министров обороны Украины и РФ

В Киеве началась встреча военных делегаций Украины и России под председательством министров обороны Анатолия ГРИЦЕНКО и Сергея ИВАНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, участники встречи планируют обсудить вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, участие в первом заседании Подкомитета по вопросам безопасности украинско-российской межгосударственной комиссии.

По итогам заседания А.ГРИЦЕНКО и С.ИВАНОВ планируют подписать регламент Подкомитета и протокол первого заседания Подкомитета по вопросам безопасности украинско-российской межгосударственной комиссии, а также План сотрудничества между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Российской Федерации на 2007 год.

По завершении церемонии подписания межгосударственных документов руководители оборонных ведомств двух стран проведут совместную пресс-конференцию.