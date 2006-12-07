Тарасюк готов обсудить с Януковичем комедию в Кабмине

Министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК выразил готовность встретиться с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ для обсуждения ситуации, сложившейся вокруг решения Верховной Рады о его отставке.

Об этом он сказал в эфире “5 канала”.

"Я готов встречаться с премьером, обсуждать эту ситуацию. Я постоянно на связи с Президентом, и как только Президенту нужно, я готов все время докладывать ему о ситуации", - отметил министр.

Комментируя слова премьера, назвавшего безответственными попытки обжаловать решение ВР об отставке министра, Б.ТАРАСЮК заявил: "Не мои действия были безответственными. Мои действия базировались и базируются на Конституции и законах. А вот действия моих коллег по Кабинету Министров можно назвать не только безответственными, но и противоправными".

"Но такую квалификацию им даст Генпрокуратура, я надеюсь", - добавил министр.

Он также рассказал, что "инцидент в здании правительства имел продолжение и практически превратился в комедию, если не в трагикомедию".

"Почти в 8.55 первый вице-премьер Николай АЗАРОВ дает распоряжение не допускать меня к выполнению моих функций как члена правительства, а через 35 минут от него на мое имя министра иностранных дел приходит телефонограмма, которой меня приглашают на заседание Верховной Рады в ложу правительства на 12 часов", - отметил Б.ТАРАСЮК.

"Таким образом, с одной стороны, попирается Конституция, решение суда и законы, а с другой стороны подчеркивается соблюдение указа Президента о моем статусе и решения суда. То есть абсолютно противоположные действия", - объяснил министр.

Он также заявил, что считает решение о своей отставке наступлением на полномочия Президента: "Нынешняя коалиция фактически идет на обострение политической ситуации. И в данном случае речь идет не о кресле ТАРАСЮКА, а о наступлении на полномочия президента, на Конституцию", цитирует министра “Украинская правда”.