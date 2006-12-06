Единый социальный взнос сэкономит работодателям около 1 миллиарда

С введением единого социального взноса общая экономия средств работодателей будет составлять около 1 млрд. грн. на год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА, об этом он заявил сегодня на брифинге.

Д.ТАБАЧНИК напомнил, что сегодня на заседании Кабинета Министров был одобрен и направлен в Верховную Раду проект закона Украины „О единой системе сбора и учета взносов на общеобязательное государственное социальное страхование”.

По его словам, над проектом закона работали Министерство труда и социальной политики, Министерство юстиции. Также учтены замечания Пенсионного фонда, Госпредпринимательства, Федерации работодателей и Федерации профсоюзов.

В случае поддержки Верховной Радой этого проекта закона застрахованные лица и работодатели получат ряд преференций. В частности, вдвое сократится количество платежных поручений по уплате страховых взносов, которые осуществляет работодатель. Кроме того, единый социальный взнос будет насчитываться на единую базу страховых взносов, что уменьшит количество ошибок при начислении и существенно сократит бумажное обращение и расходы на проведение финансовых операций. После внедрения персонифицированного учета для всей системы социального страхования работодатели уже не будут готовить справки о заработной плате, а для назначения страховых выплат будут использоваться сведения из реестра застрахованных лиц.

С внедрением системы сбора и учета единого социального взноса общая экономия средств работодателей будет составлять около 1 млрд. грн. в год, поэтому в соответствии с расчетами правительства заметно уменьшится налоговая нагрузка на заработную плату, что позволит работодателям и профсоюзам повышать уровень заработной платы.

Проектом закона также предусмотрен механизм контроля гражданами своих индивидуальных пенсионных счетов. Кроме того, уполномоченный государством орган постоянно будет информировать застрахованных лиц о размере оплаченных страховых взносов.

Реализация проекта закона поможет вдвое сократить сроки обслуживания застрахованных лиц, поскольку при оформлении выплат не нужно будет предоставлять значительное количество документов.

В соответствии с законопроектом, все полномочия по учету уплаты единого социального взноса гражданами будет осуществлять Пенсионный фонд.