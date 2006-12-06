Блок Тимошенко: военнослужащим предстоят социальные репрессии

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что в принятом законе о государственном бюджете на 2007 год заложены недофинансирование армии и социальные репрессии военнослужащих.

Об этом говорится в заявлении БЮТ, переданном УНИАН.

БЮТ считает «кощунством и издевательством «подарок» военным, подготовленный правительством и коалицией Виктора ЯНУКОВИЧА к дню Вооруженных Сил Украины в виде бюджетных норм, которые предусматривают недофинансирование украинской армии, социальные репрессии против военнослужащих и военных пенсионеров.

Как отмечается в заявлении, именно сегодня, когда отмечается 15-я годовщина украинских Вооруженных Сил, армия была преданна.

По данным БЮТ, в бюджете на 2007 год правительство и коалиция ЯНУКОВИЧА заложили нормы, которые ослабляют Вооруженные Силы Украины. В частности, вопреки требованиям постановления Верховной Рады Украины «Об Основных направлениях бюджетной политики на 2007 год» в части выделения в госбюджете на потребности обороны ассигнований в объеме 2 процентов валового внутреннего продукта (или 11,8 млрд.), Кабинетом Министров запланировано всего 8457,4 млн. грн., или 1,39% от прогнозируемого ВВП.

По мнению членов БЮТ, это не позволит выполнить задачи, которые определены в Государственных программах развития Вооруженных Сил Украины на 2006-2011 гг., развития вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины на период до 2009 года, перехода Вооруженных Сил к комплектованию военнослужащими, которые проходят воинскую службу по контракту.

Закон несет угрозу невыполнения государственной программы обеспечения жильем военнослужащих, поскольку финансирование приобретения жилья в 2007 году предусмотрено только за счет спецфонда (240 млн. грн.). Можно прогнозировать, что военнослужащие жилья в будущем году не получат вообще, считают члены БЮТ.

Закон приостанавливает положение о доплате пенсии за минувшие периоды и не предусматривает в течение 2007 года порядок перечисления пенсий в связи с возможным повышением денежного обеспечения военнослужащих (п.28 ст.76).

Также бюджет будет способствовать дезорганизации обслуживания военных пенсионеров в связи с передачей функции выплаты им пенсий в Пенсионный фонд (ст.112).

«Все эти «новшества» бюджета-2007 негативно восприняты личным составом Вооруженных Сил Украины и уже стали толчком к значительному оттоку подготовленных специалистов и практически массового увольнения из рядов Вооруженных Сил младших офицеров», - сказано в заявлении.

Блок Юлии Тимошенко заверяет, что не допустит финансового грабежа украинской армии.

Именно поэтому сегодня, в день Вооруженных Сил Украины, БЮТ обращается к украинским военнослужащим, военным пенсионерам и ветеранам с призывом верить в Украину, быть уверенными в том, что неотвратимый приход к власти демократических сил возродит заботу и внимание государства к армии и каждому человеку, посвятившему свою жизнь высокому призванию защищать родную землю.