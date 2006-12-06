Тимошенко: политический кризис зашел слишком далеко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что отставка Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел, Бориса ТАРАСЮКА – с должности министра иностранных дел и попытка уволить министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО помогут Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО понять нецелесообразность подписания Универсала национального единства с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По ее убеждению, Президент должен понять, какие именно цели преследовала так называемая антикризисная коалиция, осуществляя попытки освободить от должностей этих лиц.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, все эти события «окончательно откроют глаза Президенту и его команде» на то, что подписание Универсала национального единства с Партией регионов было ошибкой. Она добавила, что он должен признать это.

Лидер БЮТ считает, что последние события, которые происходят вокруг «помаранчевых» министров, свидетельствуют об узурпации власти Кабинетом Министров Украины.

По ее словам, политический кризис в стране сегодня вышел на такой уровень, что «специальными действиями с ним уже не справиться». По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, единственное, что может преодолеть этот кризис, - отмена конституционной реформы через Конституционный Суд с последующими досрочными парламентскими выборами.