Юрий ЛУЦЕНКО, Тарас СТЕЦЬКИВ, Виталий КЛИЧКО и Николай КАТЕРИНЧУК не планируют создания нового политического проекта или политической партии.

Об этом УНИАН сообщил советник Президента Украины по политическим вопросам Тарас СТЕЦЬКИВ в телефонном разговоре, комментируя публикацию в газете «Коммерсант-Украина» о встрече Ю.ЛУЦЕНКО, Т.СТЕЦЬКИВА, В.КЛИЧКО и Н.КАТЕРИНЧУКА в киевском ресторане Le Grand Café, в ходе которой обсуждалось создание нового общественно-политического объединения.

«О нашей встрече стало известно только потому, что там случайно оказался корреспондент «Коммерсанта». Но таких встреч было уже около десяти. Встречаются разные люди, которые имеют высокий политический рейтинг, и обсуждают, какие ценности могут объединить украинское общество и какова их роль в этом процессе. Мы ответственно к этому относимся», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Советник Президента подчеркнул, что «никто не собирается создавать новый политический проект или новую политическую партию». «Мы обсуждаем то, что происходит в Украине, и нас волнует то, что волнует простых людей. Украинская общественность встревожена реваншем, который осуществляет антикризисная коалиция по всем фронтам», - добавил он.

Т.СТЕЦЬКИВ не стал прогнозировать, кто возглавит партию «Народный Союз Наша Украина». «Я не являюсь членом НСНУ. Там серьезный внутренний кризис и, дай Бог, чтобы его смогли преодолеть», - отметил советник Президента.

Одновременно, пресс-секретарь члена фракции «Наша Украина» Н.КАТЕРИНЧУКА Сергей БИБИК в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН сообщил, что «Н.КАТЕРИНЧУК воздерживается от комментариев по данному поводу».

Сегодня, 6 декабря, газета «Коммерсант-Украина» сообщила, что вчера в центре Киева в ресторане Le Grand Cafe прошла встреча известных политиков – Ю.ЛУЦЕНКО, Н.КАТЕРИНЧУКА, В.КЛИЧКО и Т.СТЕЦЬКИВА. По информации издания, на встрече обсуждалось создание нового общественно-политического объединения, которое собеседники предпочитали называть «новым проектом».

«Вчерашняя встреча проходила в неформальной обстановке, без каких-либо документов. Пили только чай и кофе. Корреспондент газеты стал невольным свидетелем встречи известных политиков и сумел расслышать только малую часть их разговора – до тех пор, пока участники переговоров его не заметили. Поначалу господин КАТЕРИНЧУК и господин КЛИЧКО в беседе участия практически не принимали – и разговор, часто повышая голос, главным образом вели господа СТЕЦЬКИВ и ЛУЦЕНКО. «Ну что я, два года, что ли, ждать буду?» – возмутился в какой-то момент бывший глава МВД. С большой долей вероятности можно утверждать, что речь шла о будущей президентской кампании, которая начнется через два года. В этом же контекстеуместно вспомнить о том, что в последнее время оппозиционно настроенные политики, в том числе и сам Ю.ЛУЦЕНКО, все чаще поднимают вопрос возможных досрочных парламентских выборов», пишет газета.

По информации «Коммерсанта, в ходе беседы политики неоднократно затрагивали проблему финансирования нового проекта «на первое время». «Правда, ни источники финансирования, ни конкретные цифры не назывались. Из обрывков разговора было понятно, что политики обсуждают и нынешнюю ситуацию в стране. При этом часто звучали фразы «политический кризис» и «распад демократических сил». Обсуждалась и конкретная ситуация в парламентской фракции «Наша Украина». Было сказано, в частности: «Не может быть, чтобы вся «Наша Украина» ушла в оппозицию, часть все равно перейдет к Партии регионов», - сообщает издание подробности встречи политиков.