Толстоухов сказал, куда Тарасюку идти, и что делать

Министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ называет «правовым абсурдом» восстановление Бориса ТАРАСЮКА в должности министра иностранных дел Украины.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, комментируя ситуацию, сложившуюся в отношении Б.ТАРАСЮКА.

А.ТОЛСТОУХОВ напомнил, что Б.ТАРАСЮК обжаловал решение Верховной Рады о своей отставке. В связи с этим он не исключает, что парламент «будет защищать свое решение» как в судебных инстанциях, так и путем повторного голосования.

А.ТОЛСТОУХОВ отметил, что не видит никаких нарушений в решении ВР в отношении Б.ТАРАСЮКА. По его словам, отставка министра может происходить не только на основании Конституции Украины, но и «может быть дополнена Регламентом ВР».

Комментируя отказ допустить Б.ТАРАСЮКА на заседание правительства, А.ТОЛСТОУХОВ сказал, что «никто не чинил ему препятствий». «Его никто силой не останавливал, ему просто объяснили, что министерство должно быть представлено первым заместителем», - сказал министр Кабинета Министров.

При этом он добавил, что «если Борис Иванович считает, что в соответствии с Указом Президента он продолжает исполнять свои полномочия, так ему никто не препятствует, и он может прийти в свой кабинет, сесть и думать над тем, что происходит», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

В то же время он считает, что Б.ТАРАСЮКУ необходимо задуматься, как воспримут сложившуюся ситуацию дипломатические представительства в Украине, а также руководство зарубежных стран.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада 247 голосами освободила Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

Вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил Б.ТАРАСЮКУ продолжать исполнять обязанности министра иностранных дел Украины.

Шевченковский районный суд Киева принял решение прекратить действие постановления Верховной Рады об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

Сегодня министр Кабинета Министров А.ТОЛСТОУХОВ не пропустил Б.ТАРАСЮКА на заседание правительства.