Лавриновичу сложно комментировать ситуацию с Тарасюком

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что Борис ТАРАСЮК освобожден от должности министра иностранных дел в соответствии с Конституцией Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции после заседания правительства.

Министр проинформировал, что Конституцией Украины предусмотрены две возможности прекращения полномочий членов правительства – отставка и увольнение. Он отметил, что отставка может происходить индивидуально или же в случае сложения всем правительством своих полномочий перед новоизбранной Верховной Радой. В то же время в случае отправления в отставку премьер-министра все министры также слагают полномочия.

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что в соответствии со статьей 85 Конституции Украины предусмотрена возможность увольнения министра. По его словам, процедура увольнения прописана в действующем регламенте ВР и в проекте закона о Кабинете министров. «Предусмотрено, что для реализации конституционных полномочий парламента – статья 85 пункт 12 – должностные лица, которые назначаются Верховной Радой, увольняются также Верховной Радой», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ. «В связи с этим освобождение Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел состоялось в полном соответствии с этой конституционной нормой и регламентом ВР, которая предусматривает возможность процедурного принятия такого решения как по представлению Президента, так и по представлению премьера, по инициативе коалиции фракций», - сказал министр юстиции.

Он также отметил, что судья, который принял решение о приостановке решения Верховной Рады об увольнении Б.ТАРАСЮКА, не имел права этого делать, учитывая разъяснение Высшего административного суда.

Говоря об указе Президента, в соответствии с которым Б.ТАРАСЮК продолжает исполнять обязанности министра иностранных дел, он сказал: «Складывается картина, которая свидетельствует о демонстративном пренебрежении правом как явлением в Украине». Министр пояснил, что таким образом «записывается», что министр должен исполнять свои полномочия, и тогда становится непонятным: «Если есть министр, то в Конституции Украины, законами Украины определены его полномочия».

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что ему трудно комментировать эту ситуацию, поскольку эти действия не имеют правового основания.

В свою очередь вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Дмитрий ТАБАЧНИК сказал, что если министр не разделяет позицию правительства и одновременно возглавляет одну из оппозиционных сил (Б.ТАРАСЮК является председателем Народного Руха Украины – УНИАН), это является «политическим изнасилованием».

Он отметил, что в случае увольнения министра или его отсутствия по уважительным причинам обязанности министра исполняет его первый заместитель. Как заявил Д.ТАБАЧНИК, это правило действует в любом министерстве, и этот вопрос не нуждается в дополнительном урегулировании.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада 247 голосами освободила Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

5 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил Б.ТАРАСЮКУ продолжать исполнять обязанности министра иностранных дел.

Шевченковский районный суд Киева принял решение приостановить действие постановления Верховной Рады об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

Сегодня министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ не пропустил Б.ТАРАСЮКА на заседание правительства.