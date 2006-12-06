Чорновил точит зубы на судью, восстановившего Тарасюка

Представители антикризисной коалиции должны инициировать перед Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом юстиции вопрос о лишении судейской неприкосновенности того судьи, который принял решение о приостановлении действия постановления парламента об отставке Бориса ТАРАСЮКА с должности министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ.

Он отметил, что это решение суда было неправомерным.

«Этот судья должен отвечать в уголовном порядке, потому что он совершил уголовное преступление», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Он считает, что Шевченковский районный суд Киева таким образом пытается перетянуть на себя полномочия Конституционного Суда Украины. «Это уже даже не произвол, а это уже маразм», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Кроме того, комментируя Указ Президента в отношении Б.ТАРАСЮКА, депутат отметил, что глава государства мог бы внести на рассмотрение парламента свое предложение, в соответствии с которым Б.ТАРАСЮК мог бы исполнять полномочия министра до назначения новой кандидатуры на эту должность.

«Это уже было бы корректнее», - считает Т.ЧОРНОВИЛ.

При этом он считает, что формулировка Президента, в соответствии с которой он поручил Б.ТАРАСЮКУ исполнять обязанности министра иностранных дел, не соответствует правовым основам. «Это является признаком того, что в юридическом департаменте Секретариата Президента есть люди, которые не только с законом, а даже с элементарной юридической практикой не знакомы», - сказал депутат. При этом он отметил, что Б.ТАРАСЮК не будет работать в должности министра и не будет принимать участия в заседании Кабмина.

«Ему придется с очень большим скандалом оставить свою должность», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Отвечая на вопрос УНИАН, каким образом ситуация, сложившаяся с Б.ТАРАСЮКОМ, отразится на международном имидже Украины, Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что дипломатические представительства уже дали оценку деятельности Б.ТАРАСЮКА в должности министра, когда Посольству США была направлена нота о переносе визита премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в США.

«Господин Б.ТАРАСЮК на сегодняшний день является уже в моральном и в политическом отношении персоной нон-грата не только для России, но и для западного мира», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада 247 голосами освободила Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

Вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил Б.ТАРАСЮКУ продолжать исполнять обязанности министра иностранных дел Украины.

Шевченковский районный суд Киева принял решение приостановить действие постановления Верховной Рады об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

Сегодня министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ не пропустил Б.ТАРАСЮКА на заседание правительства.