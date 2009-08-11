Заявление Медведева - обвинение не Ющенко, а всей Украине

Россия жаждет не только смены Президента Украины, но и изменить курс Украинского государства.

Об этом заявила в интервью УНИАН народный депутат Украины Ольга ГЕРАСИМЬЮК (фракция НУ-НС), комментируя сегодняшнее обращение Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

По ее словам, речь идет о «системной технологии, направленной именно на изменение курса нашего государства». «Конечно, - сказала депутат, - для России Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО боль номер один, и все-таки Кремль больше беспокоит, и именно против этого направлен их удар перед президентскими выборами в Украине - демократичность власти в Украине, которая берет начало в 2004 году”.

О.ГЕРАСИМЬЮК отметила, что “один из кандидатов в Президенты Украины заявил, что в случае его избрания он все вопросы быстренько поснимает”. При этом она добавила, что Президенту России Д.МЕДВЕДЕВУ “не стоит повторять ошибки предшественника и дважды заранее поздравлять того, кого в России поддерживают, потому что, как свидетельствует история, иногда происходят сбои в такой тактике”.

О.ГЕРАСИМЬЮК считает, что можно наблюдать “системное недовольство со стороны России относительно независимой государственнической позиции Украины”. По ее словам, для России демократическая самостоятельная Украина, которая “продвигается в Европу”, является препятствием “при построении новейшей российской империи”. Поэтому, добавила она, российской стороной категорически не воспринимается все, что касается “нашей истории, нашей культуры”, в частности, и “осуждение преступлений прежних страшных режимов”.

О.ГЕРАСИМЬЮК отметила, что накануне 18-й годовщины независимости Украины “нас не может не волновать тон, форма и содержание обращения Президента России”. Она добавила, что «нельзя не отметить неадекватность предложенного тона, его агрессия и истерическое нагнетание ситуации”, что негативно скажется на отношениях Украины и России.

О.ГЕРАСИМЬЮК считает, что это обращение должно стать сигналом для “консолидации национально-демократических здоровых сил и формирования политической силы, которая будет поддержана обществом и объединит его независимо от языка общения, поскольку речь идет о независимости государства”.

***

Народный депутат, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО назвал «циничным» сегодняшнее заявление российского Президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА об антироссийском курсе руководства Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

Лидер УНП считает, что высылка российских дипломатов является «лишь поводом для этого заявления». Реальными же причинами, по мнению Ю.КОСТЕНКО, являются две: «забота о российском интересе и отборе потенциальных кандидатов в Президенты: исходя из реакции на заявление, Россия будет избирать того, кого будет поддерживать на выборах».

«Сегодняшнее заявление стоит в одном ряду с крайне заполитизированным визитом Патриарха Московского КИРИЛЛА, заявлениями о якобы незаконной торговле Украиной оружием с Грузией, о российских интересах к украинской ГТС, о своем видении исторической справедливости в вопросах голодомора, Ивана Мазепы, и является еще одним шагом в спланированной политике РФ по отношению к Украине», - считает Ю.КОСТЕНКО.

В то же время Ю.КОСТЕНКО отметил, что «несмотря на неслыханное нахальство «дружественного соседа», украинские парламентарии не смогут забыть об узко партийных интересах и объединиться вокруг защиты национального интереса». «В украинской политике главная политическая баррикада пролегает между теми, кто хочет, чтобы украинская политика базировалась на национальном интересе, и теми, кто стремится, чтобы политика независимой Украины продолжала обслуживать экономические и геополитические интересы России», - подчеркнул лидер УНП.

***

Народный депутат Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО расценивает сегодняшнее обращение Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА не только как обвинение Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, но и как обвинение самой независимости Украины, сделанный накануне ее 18-й годовщины.

Об этом И.ГЕРАЩЕНКО сказала в комментарии УНИАН.

Также депутат заявила, это обращение Д.МЕДВЕДЕВА является вмешательством во внутреннюю политику Украины.

“Это заявление является прямым вмешательством во внутреннюю политику Украины, потому что оно касается не только двусторонних украинско-российских отношений, но и тех вопросов, которые являются исключительно внутренними вопросами Украины, в частности, вопросов внешней политики”, - сказала она.

“Хотелось бы напомнить уважаемым российским правителям, что Украину в НАТО ведет Президент ЮЩЕНКО не в соответствии со своей собственной волей, а в соответствии с законами Украины, которые были приняты в 2003 году при активном участии Партии регионов, которую сегодня возглавляет господин ЯНУКОВИЧ, и во времена спикерства ЛИТВИНА”, - добавила И.ГЕРАЩЕНКО.

Она считает обращение Президента РФ несправедливым, поскольку В.ЮЩЕНКО с первых дней своего президентства продемонстрировал, что стратегические отношения с Россией являются приоритетом для Украины, и что для него это намного важнее собственных амбиций и эмоций.

И.ГЕРАЩЕНКО напомнила, что свой первый визит В.ЮЩЕНКО на второй день после инаугурации осуществил именно в Москву. Кроме того, по словам И.ГЕРАЩЕНКО, по инициативе украинского Президента была создана комиссия ЮЩЕНКО-ПУТИН, работа которой “забуксовала” не по вине украинской стороны.

“Конечно, такая недальновидная и недружелюбная политика российского руководства - это абсолютный повтор ошибок 2004 года, который приведет к тем же результатам, потому что украинское общество доказало, что оно не терпит внешнего вмешательства в президентские выборы, и эти заявления в действительности навредят прокремлёвским кандидатам, которые уже сегодня начинают подпевать своим внешним адвокатам”, - отметила депутат.

“Если визит Патриарха КИРИЛЛА, возможно, и добавил голосов ЯНУКОВИЧУ, который преследовал его по пятам и сопровождал больше, чем некоторые духовные лица, то, конечно, такие заявления не добавят любимцу Москвы”, - добавила депутат.

И.ГЕРАЩЕНКО также отметила, что обращение Президента России является очень серьезным вызовом для украинско-российских отношений, который нужно расценивать как упрек украинскому народу и государству. Поэтому, считает депутат, сегодня было бы очень важно, чтобы Президент, премьер-министр и спикер продемонстрировали общую позицию по поводу этого обращения.

«Президент, премьер, спикер и все будущие участники президентской кампании должны продемонстрировать, что для них приоритетом номер один является независимость Украины, а во внешней политике - стратегичность развития украинско-российских отношений, но отношений партнерства, а не позиции меньшего брата и неполноценности», - сказала она.

По мнению депутата, если некоторые кандидаты в Президенты уже сегодня будут демонстрировать свое подпевание и адвокатскую позицию по отношению к России, то это в действительности не добавит им как претендентам на президентское кресло.

И.ГЕРАЩЕНКО подчеркнула, что как у украинского, так и в российского общества вызывает удивление, почему за полтора года президентства Д.МЕДВЕДЕВА не было ни одной полноценной встречи, хотя украинская сторона неоднократно приглашала Президента России посетить Украину. “Видимо, было бы логичнее, если бы те вопросы, которые тревожат и Украину, и Россию, обсуждались на двусторонних встречах, в частности, в комиссии ЮЩЕНКО-МЕДВЕДЕВ, которая не работает не по вине украинской стороны”, - добавила депутат.