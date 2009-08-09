Новодворская: визит Кирилла показал, что РПЦ - один из комитетов Путина

Российский оппозиционный политик и журналист Валерия НОВОДВОРСКАЯ считает, что визит Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Украину был попыткой внести в страну политический раскол на религиозной почве.

Такое мнение В.НОВОДВОРСКАЯ высказала в эфире российского радио «Эхо Москвы», комментируя визит Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Украину.

«Это была очень большая бестактность, это была попытка внести политический раскол на религиозной почве в Украину. Это был чисто политический жест, и жест, я думаю, инспирированный отнюдь не христианами, а той же Лубянкой и Кремлём. И никогда Украинская автокефальная православная церковь не пойдёт под руку патриархии, потому что Московская патриархия уже себя зарекомендовала в качестве пособника кремлёвского режима, в качестве раскольника и в качестве абсолютно нехристианской силы», - сказала В.НОВОДВОРСКАЯ.

По ее мнению, христианская церковь, называемая Русской православной церковью, закончила своё существование в ту минуту, когда Патриарх Алексий сказал, что юноши должны идти на войну в Чечне. «С той минут и возник государственный придаток, такое министерство, вроде бы обком лубянский или кремлёвский, и Патриарх КИРИЛЛ, надо сказать, очень быстро продвигается в этом же направлении. В прошлый раз мы говорили о том, что он пытался реабилитировать Сталина, стоя на земле, которая столько от этого Сталина претерпела. Я думаю, что если и были какие-то адепты Московской патриархии в Украине, а я думаю, это те же адепты, которые устраивают пляски дикарей в Крыму, и требуют, чтобы их срочно присоединили к Москве, то их сильно поубавится, и станет неприличным ходить в те храмы, которые принадлежат РПЦ», - считает В.НОВОДВОРСКАЯ.

Российский политик отметила тактичность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который «не устраивал митингов, ничего не сказал, никаких скандалов - он хотел оградить Патриарха КИРИЛЛА от неприятных встреч».

В.НОВОДВОРСКАЯ убеждена, что визиты религиозных деятелей не должны сопровождаться митингами поддержки или протестов. «Нельзя сказать, что если визит одного из столпов христианской церкви сопровождается митингами с той и другой стороны, что это нормально. Вот когда Римский Папа, предыдущий Папа, действительно Святой Папа, появлялся где-нибудь, там не было митингов за и против. Просто все христиане бежали к этому папамобилю, простирали руки к святому престолу и молились вместе с Папой. А когда начинаются митинги про и контра, это значит, что отнюдь не христианские силы приехали на данную территорию. Приехали эти силы, кто бы они ни были, с чисто политической целью. Когда приносят не мир, а раскол, я думаю, что здесь речь идёт отнюдь не о христианстве», - пояснила она.

Российский политик также считает, что Патриарху КИРИЛЛУ не удалось достигнуть политических целей во время визита в Украину. «Всё наоборот. Показывая себя с изнанки и пытаясь реабилитировать Сталина, своим сторонникам Патриарх КИРИЛЛ оказал очень плохую услугу. Все увидели, что такое РПЦ. РПЦ – это один из комитетов Владимира ПУТИНА. Комитет настолько старорежимный, что можно сказать, что он принадлежит к эпохе политических динозавров. У нас на политической сцене расхаживают динозавры с очень зубастой пастью, и в РПЦ то же самое. Кому охота присоединяться к такому замечательному движению? И при чём здесь Христос?», - поинтересовалась политик.