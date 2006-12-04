Янукович: на неопределенности Украины можно окончательно поставить точку

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что за время его премьерства Украина вплотную приблизится к переговорам о вступлении в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с докладом в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Относительно реализации стратегической цели Украины по приобретению членства в ЕС, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что правительство решило внести прагматический акцент в свои действия. «Мое правительство реалистично оценивает ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что форсировать сегодня вопрос о членстве – это идти путем заострения полемики на эту тему, в то же время не сдвигая дело с места, и приводить к определенному разочарованию.

«Поэтому мы считаем нужным в ближайшее время сосредоточиться на осуществлении конкретных дел, важнейшее из которых – начало переговоров о создании зоны свободной торговли с ЕС после присоединения Украины к ВТО», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также назвал другие направления перспективного сотрудничества Украины с ЕС, в частности, энергетическую сферу, развитие транспортных коридоров, упрощение свободного передвижения граждан и борьбу с нелегальной миграцией и преступностью.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина стремится закрепить за собой роль лидера интеграционных процессов, которые происходят в Черноморско-Балтийском регионе, и будет пытаться усилить свою роль как одного из ключевых факторов для стабильности в Европе.

Отметив, что украинские политики, как и другие, любят много мечтать, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Мое правительство не только мечтает, но и действует. Поэтому я надеюсь, что за время моего премьерства мы вплотную приблизимся к переговорам о вступлении Украины в ЕС. А может – почему и не помечтать – начнем их. Это будет не сегодня и не завтра, но верю, что произойдет непременно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В своем выступлении, которым В.ЯНУКОВИЧ открыл программу своего визита в США, он отметил, что Украину трудно представить вне Европы. Вопрос только в том, отметил он, какой путь изберет Украина для достижения этой цели - легкий или трудный. В этом контексте он отметил: «По меньшей мере, следующие 5 лет, надеюсь, будет работать наше правительство, и эти годы будут предсказуемыми и стабильными. Таким образом, на неопределенности Украины можно окончательно поставить точку», - заявил премьер.

Отметив, что следующее пятилетие не будет легким из-за того, что многие реформы все еще ожидают своей очереди, В.ЯНУКОВИЧ в то же время сказал, что несмотря на это, при любых обстоятельствах Украина не свернет с избранного пути – демократии и рыночных преобразований.