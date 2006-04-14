Партия регионов готовится к реваншу осенью...

Партии регионов невыгодно идти на уступки для того, чтобы получить шанс присоединиться к создаваемой правящей коалиции, и, скорее всего, эта партия будет готовиться к символическому реваншу осенью текущего года.

Такое мнение высказал УНИАН политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ, комментируя факт подписания протокола между СПУ, БЮТ и «Нашей Украиной» о принципах создания коалиции.

«Чаша весов склоняется к тому, что коалиция будет создана в формате тройки, хотя возможен и вариант 3+1, но уже с позиции силы. Но поскольку ранее ни одно предложение Партии регионов не было принято, ей сейчас невыгодно идти на уступки, партия, скорее всего, пойдет в оппозицию и будет готовиться с символическому реваншу осенью», - сказал политолог.

А.ЕРМОЛАЕВ согласен с тем, что у лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО есть шансы на премьерство, но «далеко не все участники потенциальной «неопомаранчевой» коалиции согласны с такой постановкой вопроса, важно, как отнесутся к этому партийные спонсоры».

«Неопомаранчевая» коалиция – это сценарий конфронтации, это слишком дорого. Не исключаю, что на момент подписания собственно коалиционного соглашения, а не декларации, могут быть конфликты вплоть до раскола», - подчеркнул А.ЕРМОЛАЕВ.

По его мнению, если бы в данной коалиции шла речь о том, чтобы подтвердить лидерство Президента Виктора ЮЩЕНКО, то ему было бы предоставлено право выдвигать кандидатуру премьера. «А игра с ТИМОШЕНКО является попыткой поменять майку лидера», - считает политолог. При этом он не исключает, что произойдет и смена идеологии в «неопомаранчевой» коалиции, поскольку Ю.ТИМОШЕНКО позиционирует себя в левом центре, что кардинально отличается от праволиберальных взглядов В.ЮЩЕНКО.

«Президент оказался в сложном положении, и вряд ли он будет идти на кризисное развитие ситуации, он поддержит кандидатуру, представленную коалицией. Но нужно учитывать, что новое правительство не сможет реализовывать как директиву утвержденную программу совместных действий, и важно, как эта программа совпадает со взглядами премьера», - обратил внимание А.ЕРМОЛАЕВ.

В такой ситуации, по его словам, возникает угроза экономического кризиса уже осенью, что может повлечь несколько сценариев развития. Первый сценарий – Партия регионов может предложить вариант компромиссной антикризисной коалиции, но сложно сказать, будет ли это широкая коалиция, поскольку «кто-то может обидеться». Возможно, к концу года такая обновленная коалиция сформируется, причем фигура премьера в ней будет компромиссной, отметил политолог. Второй вариант развития ситуации – инспирирование парламентского кризиса с досрочными парламентскими выборами на весну следующего года, прогнозирует А.ЕРМОЛАЕВ.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля, блок «Наша Украина», Блок Юлии ТИМОШЕНКО и Социалистическая партия Украины подписали Протокол о процедуре формирования Коалиции демократических сил.

Документ предусматривает, что проект Соглашения о Коалиции демократических сил будет подготовлен рабочей группой из представителей политических сил - участников коалиции и будет парафирован в первый день работы Верховной Рады Украины нового созыва, но не раньше принесения присяги народными депутатами Украины и формирования фракций.

В соответствии с протоколом, Соглашение о Коалиции будет структурировано по трем разделам: программные принципы деятельности коалиции; регламент деятельности коалиции; распределение сфер ответственности между участниками коалиции.