Объединение ПРП с ”Порой” на выборах было ошибкой

Лидер политической партии «Реформы и порядок» Виктор ПИНЗЕНИК считает ошибкой объединение ПРП с гражданской партией “Пора” на прошлых парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на XII съезде партии.

В.ПИНЗЕНИК отметил, что в канун парламентских выборов партия делала все возможное для объединения политических сил Майдана, но объединение и примирение этих сил не состоялось. По его словам, когда стало понятно, что Блок Юлии Тимошенко и “Наша Украина” пойдут на выборы отдельно, ПРП пыталась присоединиться к БЮТ, но, к сожалению, тогда это не удалось сделать. «Мы вынуждены были решиться на рискованный избирательный проект с гражданской партией «Пора». Результат выборов показал, что это было политической ошибкой», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Он подчеркнул, что впервые за свою историю партия оказалась вне парламента. В то же время В.ПИНЗЕНИК отметил, что ПРП не исчезла с политической карты Украины и выступила за создание демократической коалиции. Он напомнил, что после «предательства социалистов», руководство партии призвало Президента распустить Верховную Раду. Лидер партии напомнил, что ПРП после прихода к власти Партии регионов одной из первых объявила о переходе в оппозицию.

Справка УНИАН. За Гражданский блок ПОРА-ПРП на парламентских выборах-2006 проголосовали 1,47% избирателей.