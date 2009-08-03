Литвин о поместной церкви, политиках, пастве и канонической основе

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что объединение Церквей в Украине было бы благом для страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил журналистам в Севастополе за несколько минут до обращения Патриарха Московського и всея Руси КИРИЛЛА к собравшимся на площади Нахимова.

В.ЛИТВИН убежден, что «каноническая поместная православная церковь могла бы сыграть большую консолидирующую и духовную роль в нашей жизни».

В то же время председатель украинского парламента подчеркнул, что он «категорически против административных наскоков, директивных подходов создать, по сути дела, государственную церковь», поскольку это, по его мнению, «может привести к усугублению противостояния и раскола».

«Я исхожу из того, что политикам нужно запретить вмешиваться в эти вопросы, желательно бы это сделать. А единая Церковь - это дело верующих, это дело исключительно паствы, это дело исключительно иерархов Церквей. Их личное доброе желание, доброе понимание… Но, конечно же, на канонической основе, ибо если здесь будет допущен перегиб, а тем более, если возобладают политические принципы принуждения, я думаю, мы будем иметь весьма и весьма негативные последствия», - сказал В.ЛИТВИН.

Вместе с тем он выразил уверенность, что «таких последствий не будет. Все должно идти своим чередом, соответствовать православным канонам».

На вопрос, как скоро, по его мнению, в Украине такое объединение может произойти, В.ЛИТВИН сказал: «Я думаю, необходимо терпение и время, и мы получим результат».