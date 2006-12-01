Завтра Янукович отведет Цушко в милицию

В субботу, 2 декабря 2006 года в 12.45, в помещении Министерства внутренних дел Украины (ул. Богомольца, 10) состоится представление премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ руководящему составу МВД Украины нового министра внутренних дел Василия ЦУШКО.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, аккредитация журналистов осуществляется 1 декабря 2006 года до 21:00 по тел.: 256-11-01

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР проголосовала за отставку Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел и назначила на эту должность лидера фракции СПУ В.ЦУШКО.