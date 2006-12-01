В Кировограде выборы мэра признали недействительными

Кировоградская территориальная избирательная комиссия на своем сегодняшнем заседании признала повторные выборы городского председателя Кировограда, проведенные 26 ноября, недействительными.

Как передает корреспондент УНИАН, комиссия пришла к выводу, что в ходе голосования и подсчета голосов частью участковых избирательных комиссий были допущены нарушения законодательства, которые повлияли на результат голосования кировоградцев.

Во время принятия решения Комиссия руководствовалась своим постановлением от 30 ноября о частичном удовлетворении жалобы кандидата на должность мэра Александра ДАНУЦЫ о признании действий ТИК противоречащими избирательному законодательству.

Теризбирком также сегодня удовлетворил аналогичную жалобу кандидата Александра ЗАВИТНЕВИЧА. Решение мотивировано тем, что на тринадцати избирательных участках Кировограда во время голосования в бюллетенях значился кандидат Александр НИКУЛИН, который накануне был снят с регистрации. По мнению членов комиссии, это существенно повлияло на результаты голосования.

Всего 26 ноября в Кировограде работали 124 избирательных участка.

Как стало известно из информированных источников, вчера Апелляционный суд Кировоградской области удовлетворил жалобу А.НИКУЛИНА о признании выборов в Кировограде недействительными.