В Кировограде выборы мэра признали недействительными
ТИК признала существенные нарушения
Кировоградская территориальная избирательная комиссия на своем сегодняшнем заседании признала повторные выборы городского председателя Кировограда, проведенные 26 ноября, недействительными.
Как передает корреспондент УНИАН, комиссия пришла к выводу, что в ходе голосования и подсчета голосов частью участковых избирательных комиссий были допущены нарушения законодательства, которые повлияли на результат голосования кировоградцев.
Во время принятия решения Комиссия руководствовалась своим постановлением от 30 ноября о частичном удовлетворении жалобы кандидата на должность мэра Александра ДАНУЦЫ о признании действий ТИК противоречащими избирательному законодательству.
Теризбирком также сегодня удовлетворил аналогичную жалобу кандидата Александра ЗАВИТНЕВИЧА. Решение мотивировано тем, что на тринадцати избирательных участках Кировограда во время голосования в бюллетенях значился кандидат Александр НИКУЛИН, который накануне был снят с регистрации. По мнению членов комиссии, это существенно повлияло на результаты голосования.
Всего 26 ноября в Кировограде работали 124 избирательных участка.
Как стало известно из информированных источников, вчера Апелляционный суд Кировоградской области удовлетворил жалобу А.НИКУЛИНА о признании выборов в Кировограде недействительными.