Лежачего Луценко уже бьют и обзывают идиотом

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН и секретарь городского совета Геннадий КЕРНЕС обвиняют Юрия ЛУЦЕНКО в инициировании дачи взятки с целью дискредитировать власти Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ДОБКИН и Г.КЕРНЕС заявили сегодня на пресс-конференции, посвященной заявлению Ю.ЛУЦЕНКО о том, что «секретарь Харьковского городского совета причастен к взятке в 300 тыс. грн.».

М.ДОБКИН отметил, что вчера после заявления Ю.ЛУЦЕНКО «была попытка инициировать дачу взятки в Харьковском городском совете». По его словам, в кабинет начальника управления квартирного учета и распределения жилой площади Геннадия БАКАЛЯРА «ворвались 8 небритых лиц неприятной внешности», которые, закрыв двери, «бросили на пол пакет с помеченными краской деньгами и пытались силой вынудить БАКАЛЯРА притронуться рукой к этим деньгам».

Все происходящее они связали с «радикальным политическим противостоянием в связи с тем, что Партия регионов инициировала отставку Ю.ЛУЦЕНКО». По словам М.ДОБКИНА, это происходит еще и потому, что в Харькове «началась борьба за наведение порядка, а это не нравится людям, которых оттягивают от кормушки».

Г.КЕРНЕС обвинил Ю.ЛУЦЕНКО «в профессиональном идиотизме, назвав его заявление непрофессиональным, идиотичным поведением человека, который не знает что говорит». В связи с тем, что произошло, готовится заявление в Генпрокуратуру и другие высшие органы государства, - сообщили участники пресс-конференции.

Г.КЕРНЕС заявил, что он лично обратится в суд и заставит Ю.ЛУЦЕНКО «извиниться за неправдивую информацию, которая вчера прозвучала с трибуны Верховной Рады».

Справка УНИАН. 30 ноября с трибуны ВР Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что харьковские правоохранители занимаются расследованием факта дачи взятки в Харьковском городском совете. Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель Центра общественных связей УМВД Украины в Харьковской области, 30 ноября в городском совете состоялись соответствующие действия по установлению фактов взяточничества. Сейчас материалы переданы в прокуратуру Харьковской области. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, уголовное дело пока не возбуждено.

30 ноября ВР не хватило трех голосов, чтобы отстранить Ю.ЛУЦЕНКО от должности председателя МВД.

Сегодня, 1 декабря, Верховная Рада освободила Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел Украины. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов из 434, зарегистрированных в зале. Голосовали “за” в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и почти в полном составе фракция СПУ (30 – за, во фракции 31 народный депутат – УНИАН). Также голосовали за отставку 5 народных депутатов из фракции БЮТ, двое - из фракции «Наша Украина», и 4 внефракционных депутата.