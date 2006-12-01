Балога предлагает Медведько думать перед тем, как говорить

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, если хочет обвинить его в коррупции, должен был бы открыть уголовное дело и провести расследование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Господину МЕДВЕДЬКУ надо было бы открыть уголовное дело и в этом процессе вывести на чистую воду главу Секретариата Президента», - сказал В.БАЛОГА.

«Надо в конце концов, когда генеральный прокурор делает такие заявления, то думать перед тем, как говорить», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября на пресс-конференции в Киеве А.МЕДВЕДЬКО заявил о попытках главы Секретариата Президента вмешиваться в кадровые вопросы Генпрокуратуры.