Янукович обрадовался укреплению парламентской коалиции

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Верховная Рада отправила в отставку министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА на законных основаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Мариуполе Донецкой области.

Комментируя по просьбе журналистов заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что он против увольнения Б.ТАРАСЮКА, премьер сказал, что "Президент имеет право высказывать свою точку зрения и отстаивать ее".

"Парламент тоже имеет право принимать соответствующее решение", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, он категорично заявил, что в правительстве не может работать министр, заявляющий о своей оппозиционности и не согласовывающий свои действия с Кабинетом министров и премьером.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, Б.ТАРАСЮК выставлял Украину "на посмешище". "Я свою позицию высказал в письме к Президенту", - заключил премьер-министр.

В то же время ЯНУКОВИЧ сказал, что по его мнению, парламентская коалиция "будет крепнуть".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича.

Отвечая на вопрос о будущем коалиции, В.ЯНУКОВИЧ обратился к гендиректору комбината, народному депутату Владимиру БОЙКО: "Вот стоит социалист БОЙКО". На что В.БОЙКО ответил: "Я не член партии (СПУ)". "Но Вы ведь в коалиции", - продолжил В. ЯНУКОВИЧ, - значит - коалиция будет крепнуть".