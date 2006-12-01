Балога: сегодня ВР приняла одно из лучших решений

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА положительно оценивает назначение лидера фракции Соцпартии Василия ЦУШКО на должность министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА заявил сегодня на брифинге в Киеве.

“То, что сегодня квота министра внутренних дел отошла социалистам, я считаю, это одно из лучших решений, потому что человек, которого назначили, - это взвешенный политик, которой не будет принимать резких решений”, - сказал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада отправила в отставку с должности министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и назначила на эту должность В.ЦУШКО.