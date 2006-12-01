Балога расписался за Ющенко и Тарасюка

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что отправленный сегодня парламентом в отставку с должности министра иностранных дел Борис ТАРАСЮК будет выполнять решение Верховной Рады, а Президент Виктор ЮЩЕНКО будет ожидать разъяснения Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Он (Б.ТАРАСЮК – УНИАН) будет выполнять это решение. В то же время мы будем ожидать разъяснения Конституционного Суда по этому вопросу», - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, обращаться в КС за разъяснением относительно процедуры отставки министров, которые относятся к президентской квоте, скорее всего, будут народные депутаты.

Комментируя сегодняшнее решение парламента, В.БАЛОГА также высказал мнение, что для урегулирования этого вопроса на будущее Верховной Раде нужно было бы согласиться с президентской редакцией законопроекта о Кабинете министров Украины.

Кроме того, В.БАЛОГА отметил, что у Президента есть достаточно возможностей для того, чтобы как повторно предложить парламенту назначить Б.ТАРАСЮКА на должность руководителя МИД, так и назначить другую кандидатуру.