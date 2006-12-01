Цушко готов удовлетворить всех

Назначенный сегодня на должность министра внутренних дел Украины Василий ЦУШКО не причисляет себя к профессионалам МВД, но считает «фигурой, которая устраивает всех».

Об этом В.ЦУШКО заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады Украины.

«Я не профессионал в этой области (МВД – УНИАН), я политик и вы прекрасно понимаете, что меня назначили как политика», - сказал он, добавив при этом: «…я та фигура, которая устраивает всех». В.ЦУШКО заверил, что не собирается делать в министерстве «каких-то кадровых революций», однако при этом отметил, что будет руководствоваться профессионализмом и личными деловыми качествами людей, с которыми ему придется работать.

Он также заверил, что в своей работе будет руководствоваться исключительно законами, а также будет пытаться сотрудничать как с Антикризисной коалицией, так и с оппозицией. В то же время, отвечая на один из вопросов, В.ЦУШКО отметил, что не будет никогда говорить плохо о работе своего предшественника Юрия ЛУЦЕНКО и анализировать его работу. Он также сказал, что будет учитывать ошибки, которые предыдущим министром были допущены. Новый министр внутренних дел добавил, что «Юрий Витальевич (Юрий ЛУЦЕНКО - УНИАН) в этом правительстве был представителем Президента и блока «Наша Украина». По убеждению В.ЦУШКО, именно заявление «Нашей Украины» о переходе в оппозицию обеспечило отставку Ю.ЛУЦЕНКО.

Отвечая на вопрос, готов ли он выйти из Соцпартии, В.ЦУШКО сказал: «я выполню закон о милиции, приостановлю членство». В то же время В.ЦУШКО отметил, что накануне своего назначения он не общался ни с Президентом, ни с премьер-министром. На вопрос, когда он собирается въехать в Министерство внутренних дел в качестве министр, В.ЦУШКО ответил: «я думаю, что я поеду в министерство, когда меня представят, это будет логично». Продолжая тему о начале своей работы в новой должности, министр сказал, что сначала он попытается вникнуть в то, что происходит в министерстве - «что хорошо, что плохо», а затем будет думать с новой командой, как работать и исправлять положение.