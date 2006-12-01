Дрижчаный получил предложение, от которого было трудно отказаться

Председатель СБУ Игорь ДРИЖЧАНЫЙ, которого Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил парламенту освободить от этой должности, в должности заместителя секретаря СНБО займется реформированием правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

«Он будет курировать реформы правоохранительной системы, которая за 15 лет независимости никогда серьезно не начиналась», - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, Президент надеется, что И.ДРИЖЧАНЫЙ со своим опытом работы в Генеральной прокуратуре и СБУ сможет начать эту работу. При этом В.БАЛОГА отметил, что пока нет целостного взгляда на реформирование правоохранительных органов, созданием которого и должен заняться И.ДРИЖЧАНЫЙ

В.БАЛОГА также сообщил, что обязанности председателя СБУ будет исполнять первый заместитель председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, который обеспечит приемственност в работе Службы.

В свою очередь И.ДРИЖЧАНЫЙ, комментируя свой переход в Совет национальной безопасности и обороны, отметил, что получил предложение, от которого было трудно отказаться. «Я к тому же военнослужащий, и приказ Верховного главнокомандующего – это приказ», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Президент своим указом назначил И.ДРИЖЧАНОГО заместителем секретаря СНБО Украины. В тот же день на сайте Верховной Рады появилась информация о внесении В.ЮЩЕНКО в парламент представления на освобождение И.ДРИЖЧАНОГО от должности председателя СБУ. Проект соответствующего постановления зарегистрирован в парламенте 29 ноября.