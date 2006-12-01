Тарасюк пугает Януковича последствиями своей отставки

Борис ТАРАСЮК считает, что решение Верховной Рады Украины о его отставке с должности министра иностранных дел повлияет на результаты визита премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в США.

Об этом Б.ТАРАСЮК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос, повлияет ли решение ВР на результаты визита украинской правительственной делегации в США.

«Без лишней скромности скажу: думаю, что повлияет», - сказал Б.ТАРАСЮК.