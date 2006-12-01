Тарасюк пугает Януковича последствиями своей отставки
13:43, 01 декабря 2006Политика
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Экс-министр "без лишней скромности" сказал, что...
Борис ТАРАСЮК считает, что решение Верховной Рады Украины о его отставке с должности министра иностранных дел повлияет на результаты визита премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в США.
Об этом Б.ТАРАСЮК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос, повлияет ли решение ВР на результаты визита украинской правительственной делегации в США.
«Без лишней скромности скажу: думаю, что повлияет», - сказал Б.ТАРАСЮК.
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