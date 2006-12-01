Тарасюк и Кушнарев сошлись на одном и том же

Борис ТАРАСЮК заявляет, что сегодняшнее решение Верховной Рады о его отставке с должности министра иностранных дел является неправомочным.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Однозначно, есть очень сильное сомнение относительно правомочия сегодняшнего голосования по министру иностранных дел. Окончательную точку в этом вопросе может поставить только Конституционный Суд”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он также сообщил, что в ближайшее время ожидается заявление Президента Украины по этому поводу.

В то же время народный депутат Украины из фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ также заявил, что у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО нет другой возможности обжаловать сегодняшнее решение парламента об освобождении Бориса ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел, как только через Конституционный Суд.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в ВР.

«Безусловно, у Президента есть право обратиться в Конституционный Суд и оспорить решение Верховной Рады, но других прав, чтобы оставить Б.ТАРАСЮКА главой МИД у Президента я не вижу», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

При этом депутат высказался за то, что ему бы хотелось, чтобы Президент «был взвешенным в своих решениях, чтобы они не создавали правовой нигилизм». Как пример такого «нигилизма» Е.КУШНАРЕВ привел факт представления В.ЮЩЕНКО в ВР об освобождении от должности председателя СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО, которого он, по словам Е.КУШНАРЕВА, еще не дождавшись освобождения ВР, уже назначил в СНБО.