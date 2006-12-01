Кто из Нашей Украины и БЮТ голосовал за отставку Тарасюка (список)

Из 247 голосов, которые были отданы Верховной Радой в пользу отставки с занимаемой должности министра иностранных дел Бориса Тарасюка, 2 голоса дала фракция президентской Нашей Украины. Согласно с итогами поименного голосования, обнародованными на официальном веб-портале Верховной Рады, это: Владимир Заплатинский и Александр Волков.

В то же время за отставку Тарасюка также проголосовали 4 из вчерашних 18-ти организаторов демарша в БЮТ: Михаил Гладий, Александр Един, Максим Луцкий и Василий Хмельницкий.

Все перечисленные нардепы (вместе с еще одним БЮТовцем – Дмитрием Крючковым) также голосовали и за включение в повестку дня ВР рассмотрения кадровых вопросов.