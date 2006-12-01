Министерством молодежи будет руководить пенсионер

Верховная Рада назначила на должность министра по делам семьи, молодежи и спорта члена фракции Партии регионов, вице-президента Национального олимпийского комитета Виктора КОРЖА.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 депутатов из 432, зарегистрированных в зале.

Как сообщал УНИАН, В.КОРЖ был избран в парламент по списку Партии регионов под номером 172. Он родился в 1957 году. Во время регистрации кандидатом в народные депутаты Украины значился как пенсионер.

В.КОРЖ является председателем подкомитета по вопросам физической культуры и спорта Комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, генерал-майор милиции.

29 ноября Верховная Рада Украины освободила Юрия ПАВЛЕНКО от должности министра по делам семьи, молодежи и спорта в связи с поданным им заявлением.