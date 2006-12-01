Верховная Рада уволила Тарасюка и Луценко

12:40, 01 декабря 2006
Политика
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За постановление относительно главы МИД проголосовало 247 народных депутатов из 431, зарегистрированного в сессионном зале. За отставку министра внутренних дел - 248...

Верховная Рада освободила Бориса ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины и Юрия Луценко от должности министра внутренних дел..

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление относительно Тарасюка  проголосовало 247 народных депутатов из 431, зарегистрированного в сессионном зале. За отставку Луценко - 248 депутатов.

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