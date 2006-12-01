Верховная Рада уволила Тарасюка и Луценко
12:40, 01 декабря 2006Политика
635 0
За постановление относительно главы МИД проголосовало 247 народных депутатов из 431, зарегистрированного в сессионном зале. За отставку министра внутренних дел - 248...
Верховная Рада освободила Бориса ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины и Юрия Луценко от должности министра внутренних дел..
Как передает корреспондент УНИАН, за постановление относительно Тарасюка проголосовало 247 народных депутатов из 431, зарегистрированного в сессионном зале. За отставку Луценко - 248 депутатов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter