Верховная Рада уволила Тарасюка и Луценко

Верховная Рада освободила Бориса ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины и Юрия Луценко от должности министра внутренних дел..

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление относительно Тарасюка проголосовало 247 народных депутатов из 431, зарегистрированного в сессионном зале. За отставку Луценко - 248 депутатов.