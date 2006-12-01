НУ и БЮТ требуют отстранить Мартынюка от проведения сессии

Фракции «Наша Украина» и БЮТ требуют отстранить первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Адама МАРТЫНЮКА от проведения заседания парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании ВР заявил член фракции «Наша Украина» Николай КАТЕРИНЧУК.

Он обвинил А.МАРТЫНЮКА в нарушении Регламента Верховной Рады Украины.

Сейчас в парламенте обсуждается вопрос относительно освобождения Бориса ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ отсутствует в сессионном зале ВР.