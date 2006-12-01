Ивченко догадывается, кто его заказал

Бывший председатель НАК «Нафтогаз Украины», народный депутат Алексей ИВЧЕНКО называет уголовное, возбужденное в отношении него Генпрокуратурой, политической расправой и готов отказаться от депутатских льгот, чтобы в судах доказать свою невиновность.

Об этом А.ИВЧЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам в кулуарах парламента.

«Это заказное дело, кто заказал - догадываюсь. Я убежден четко, что ни одного правонарушения не сделал. То, что сегодня происходит, это политическая расправа», - сказал А.ИВЧЕНКО.

По его словам, официально прокуратура его не сообщала о возбуждении уголовного дела. «Но если я получу официальное сообщение, что в отношении меня открыто уголовное дело, я приду к председателю ВР с заявлением, что отказываюсь от любых депутатских льгот и буду защищать свою честь в судах», - отметил он. На вопрос, не намерен ли он оставить пределы Украины, А.ИВЧЕНКО сказал: «За пределы Украины - не дождутся, чтобы ИВЧЕНКО уехал!». При этом он добавил, что если и будет у него краткосрочная командировка, то он будет сообщать о ее термине через СМИ.

Продолжая свой комментарий по этому поводу, он допустил, что преследования его начались наверное из-за того, что он делал в “Нафтогазе”, «поэтому я человек не выгодный». С другой стороны, как отметил А.ИВЧЕНКО, фактором возбуждения уголовного дела также могла стать попытка определенных политических сил «отвести внимание общества от того, что сегодня происходит в нефтегазовом комплексе».

Как сообщал УНИАН, сайт Генпрокуратуры разместил сообщение, что Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя правления НАК „Нафтогаз Украины”. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшем тяжелые последствия). По данным Генпрокуратуры, установлено, что на протяжении 2005-2006 годов председатель правления и служащие компании, которая является государственной собственностью, использовали свое служебное положение вопреки интересам службы, действуя в личных корыстных интересах и интересах третьих лиц, чем причинили материальный ущерб государству.

Следствие по делу проводится Генеральной прокуратурой Украины.

Справка УНИАН. А.ИВЧЕНКО в 2005-2006 годах был председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".