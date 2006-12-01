Зварич поймал коалицию и Януковича на нестыковках

Довольно существенным является вопрос, каким образом вчера, находясь в Москве, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ смог подписать представление в Верховную Раду относительно отставки Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в интервью журналистам выразил представитель Президента Украины в парламенте Роман ЗВАРИЧ.

Он напомнил, что премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ вчера, 30 ноября находился за границей.

«Поэтому возникает вопрос, когда успел премьер-министр оформить и подписать соответствующее представление, тем более, что решение, которым предлагается премьеру подать представление в ВР, было принято тогда, когда он уже улетел в Москву», - отметил Р.ЗВАРИЧ.

Он напомнил, что поскольку вчера не было принято положительное решение парламентом относительно отставки Ю.ЛУЦЕНКО, то согласно регламенту ВР этот вопрос считается отклоненным и он может приниматься не ранее, чем на следующей сессии.

Р.ЗВАРИЧ не исключает возможности нового представления премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧА относительно отставки Ю.ЛУЦЕНКО, но «давайте думать, какими будут его правовые последствия».

Как сообщал УНИАН, 30 ноября на вечернем заседании Верховная Рада не поддержала проект постановления об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел. “За” проголосовали 223 народных депутата из 351, зарегистрированного в сессионном зале.

Сегодня депутат от фракции СПУ Василий ВОЛГА заявил, что премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ внес в парламент подписанное им представление на освобождение от должности министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО и назначение вместо него председателя депутатской фракции СПУ Василия ЦУШКО.