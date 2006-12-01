Кабмин нашел замену Павленко

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде Украины назначить министром по делам семьи, молодежи и спорта народного депутата от Партии регионов Виктора КОРЖА.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте 1 декабря, сообщает официальный сайт ВР.

49-летний В.КОРЖ является руководителем подкомитета по вопросам физической культуры и спорта комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Верховная Рада Украины освободила Юрия ПАВЛЕНКО от должности министра по делам семьи, молодежи и спорта в связи с поданным им заявлением.