Кабмин нашел замену Павленко
11:35, 01 декабря 2006Политика
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Проект постановления зарегистрирован сегодня
Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде Украины назначить министром по делам семьи, молодежи и спорта народного депутата от Партии регионов Виктора КОРЖА.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте 1 декабря, сообщает официальный сайт ВР.
49-летний В.КОРЖ является руководителем подкомитета по вопросам физической культуры и спорта комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.
Как сообщал УНИАН, 29 ноября Верховная Рада Украины освободила Юрия ПАВЛЕНКО от должности министра по делам семьи, молодежи и спорта в связи с поданным им заявлением.
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