Тимошенко выгнала из фракции двух депутатов, остальные покаялись

Из фракции БЮТ исключены два депутата - Василий ХМЕЛЬНИЦКИЙ и Александр ЕДИН, которые вчера проголосовали за отставку Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины.

Как сообщил УНИАН народный депутат, член этой фракции Виталий ЧЕПИНОГА, такое решение принято сегодня утром на заседании фракции.

Как сообщалось, за постановление ВР с обращением к правительству относительно освобождения Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел 30 ноября проголосовали 232 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в зале. За данное решение не голосовали почти в полном составе (один «за») фракция СПУ и фракция «Наша Украина» («за» - два народных депутата). В то же время, за постановление проголосовали 18 членов фракции БЮТ. В полном составе голосовали фракции КПУ и Партии регионов.

Как сообщил В.ЧЕПИНОГА, сегодня на заседании фракции выступил один из братьев БУРЯКОВ, и назвал своей ошибкой голосование за отставку Ю.ЛУЦЕНКО. То же сделали и другие, кто поддержал это постановление, кроме А.ЕДИНА и В.ХМЕЛЬНИЦКОГО. По словам В.ЧЕПИНОГИ, "эти двое – ХМЕЛЬНИЦКИЙ и ЕДИН - уже давно работают в режиме фракции ЯНУКОВИЧА, их карточки голосуют далеко не в унисон с решениями фракции БЮТ”.

Он отметил, что другие депутаты пообещали исправиться сегодня во время голосования относительно отставки министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА.