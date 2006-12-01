Ющенко заболел и теперь надеется на Януковича

10:45, 01 декабря 2006
Политика
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Сообщение интернет-представительства

Поездка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Донецкую область перенесена в связи с его простудой, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

В.ЮЩЕНКО надеется, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, который сегодня находится в Донецкой области, достойно представит там государственническую позицию.

 

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