Ющенко заболел и теперь надеется на Януковича

Поездка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Донецкую область перенесена в связи с его простудой, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

В.ЮЩЕНКО надеется, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, который сегодня находится в Донецкой области, достойно представит там государственническую позицию.