Ющенко заболел и теперь надеется на Януковича
10:45, 01 декабря 2006Политика
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Сообщение интернет-представительства
Поездка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Донецкую область перенесена в связи с его простудой, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.
В.ЮЩЕНКО надеется, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, который сегодня находится в Донецкой области, достойно представит там государственническую позицию.
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