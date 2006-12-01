6 декабря парламент соберется ради бюджета

Верховная Рада Украины приняла постановление «О внесении изменений в календарный план проведения второй сессии ВР Украины 5-го созыва».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовал 241 народный депутат из 438, зарегистрированных в зале.

Данным постановлением предусмотрено проведение в среду, 6 декабря, пленарного заседания парламента (следующая пленарная неделя ВР запланирована на 12-15 декабря – УНИАН).

Как напомнил на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, на следующей календарной неделе народные депутаты, согласно календарному графику, работают в комитетах и фракциях. По его словам, в связи с необходимостью ускорить рассмотрение проекта государственного бюджета на 2007 год решено провести 6 декабря пленарное заседание, на котором рассмотреть во втором чтении соответствующий законопроект.